РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

27.02.2021 г.
21:07ТОП стран Европы с высокой долей выработки ветровой и солнечной энергии
19:35Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО)
18:25В Хабаровске задержали самого богатого депутата России
17:56В Черном море начались учения НАТО
10:43Во Франции археологи обнаружили старинный мраморный "ковер" (ФОТО)
08:49Южная Корея собирается строить первый в своей истории авианосец
26.02.2021 г.
17:56Миллиарды Дональда Трампа тают. Роскошь позади? - СМИ
Все новости мира

Аналитика

26.02.2021

Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев

Законопроект О системе общественного здоровья: будут ли насильно вакцинировать украинцев
К числу различных видов дискриминации вскоре может добавиться еще одна - по признаку отсутствия одной или нескольких вакцинаций. Мало того, что эту норму ...
26.02.2021

Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость

Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Действующая в Украине солидарная система пенсионного обеспечения уже давно себя исчерпала: число официально работающих граждан сокращается, а пенсионеров ...
22.02.2021

Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов

Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
Под шумок борьбы с агрессором Зе-власть предпринимает попытки вернуть в Украину законодательство в налоговой сфере в том виде, в каком оно создавалось ...

Последние новости

27.02.2021 г.
22:11 Почтальон из Шотландии стал звездой TikTok и подписал контракт с музыкальной студией
21:07 ТОП стран Европы с высокой долей выработки ветровой и солнечной энергии
19:47 Названы основные причины тяжелых осложнений от коронавируса
19:18 ВВС США провели успешные испытания высокоточного оружия Golden Horde
18:35 В Новой Зеландии введут недельный карантин из-за одного нового случая COVID-19
18:25 В Хабаровске задержали самого богатого депутата России
18:03 При взрыве в Черновцах погиб человек
17:56 В Черном море начались учения НАТО
17:50 Зеленский несет ответственность за отсутствие справедливости в государстве, - Бутусов
15:40 В Швейцарии после вакцинации от СOVID-19 умерло 16 пенсионеров - СМИ
15:03 Сергей Токарев: новый проект STEM is FEM объединит науку и искусство
15:02 У украинцев генетическая воля к свободе, - Данилов
15:02 Юлия Тимошенко: Власть должна нести ответственность перед людьми, если вакцина не сработает
14:53 СНБО лишила госнаград и имущества высокопоставленных силовиков, которые предали Украину
14:26 Украина должна контролировать Черное море и наращивать мощности ВМС, - Роман Костенко
14:21 В "Слуге народа" не знают, кто оплачивает для них лоббистов в США - "Схемы"
10:48 Британские ученые назвали симптомы новых штаммов COVID-19
10:43 Во Франции археологи обнаружили старинный мраморный "ковер" (ФОТО)
09:25 В столице с балкона выбросили диван (ФОТО)
09:21 Toyota начала строить в Японии умный город (ВИДЕО)
09:05 Названы самые молодые страны в мире
08:49 Южная Корея собирается строить первый в своей истории авианосец
08:48 ТОП самых необычных и редких авто в Украине (ФОТО)
08:45 Стали известны сроки военного призыва в 2021 году: кто может получить отсрочку
26.02.2021 г.
23:11 В Черное море зашла противоминная группа НАТО
23:07 Hyundai отзывает более 80 тысяч электрокаров из-за риска возгорания
18:56 В Украину идет рекордное потепление. Синоптики удивили приятным прогнозом
18:00 Ученые назвали самый крепкий и опасный алкоголь
17:56 Миллиарды Дональда Трампа тают. Роскошь позади? - СМИ
17:17 В Германии назвали четыре версии будущего Северного потока-2
17:13 У Гольфстрима заканчиваются силы. Чем это грозит планете?
16:50 Байден в годовщину оккупации Крыма сделал важное для Украины заявление
15:29 В Одессе будут собирать американские боевые вертолеты
15:07 Смоленский конец Путина. В Польше готовят отчет по самолету Качиньского, - мнение
14:38 Эстонская разведка предупредила об угрозе военного вторжения РФ в Украину со стороны Беларуси
14:35 Супер Царио: Сеть "взорвал" сатирический ролик о дворце Путина в стиле компьютерной игры
14:04 Кравчук раскрыл причину обиды Зеленского на Россию
13:28 Минздрав расширил программу «Доступные лекарства»
12:59 В Индии ужесточают контроль над социальными сетями, - Associated Press
12:48 Внешняя политика РФ снова втягивает страны ЕС в гибридное противостояние, - Юрий Подорожний
12:34 В Украине утвердили программу Украина-НАТО на 2021 год
12:08 МВФ ожидает предложений Киева по пересмотру программы
11:58 В Украине теперь можно проверить "биографию" авто до покупки
11:37 Фото дня: над Исландией появилось невероятно красивое северное сияние (ФОТО)
11:15 Стало известно, как будет проходить растаможка "евроблях"
10:45 Отдых-2021: для украинцев ввели новые правила пересечения границ
10:13 Цены на нефть начали снижаться
09:52 ТОП-10 авто, с которыми владельцы не могут расстаться
09:26 Навальный этапирован из СИЗО
09:12 Экономика Китая в 2021 году может вырасти на 8-9%, - Reuters
08:29 Ученые восстановили восхитительную фреску в Помпеях (ВИДЕО)
08:08 Стало известно, кто может выйти на пенсию досрочно
07:28 Украину накроет новая волна похолодания
Все новости »

ТОП стран Европы с высокой долей выработки ветровой и солнечной энергии

Главная » Последние новости » Новости мира » ТОП стран Европы с высокой долей выработки ветровой и солнечной энергии
 
Печать Отправить на почту

 

 

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электричества в Европе в 2020 году впервые в истории превысила долю ископаемого топлива. В прошлом году из возобновляемых источников было сгенерировано 38% всей электроэнергии, а с помощью ископаемого топлива - 37%.

Сдвиг обусловлен расширением использования ветреной и солнечной энергии, объемы которой почти удвоились с 2015 года. Пятая часть электроэнергии в ЕС выработана на ветровых и солнечных электростанциях. А производство энергии на основе угля снизилось на 20% — угольные станции обеспечили лишь 13% электроэнергии, выработанной в Европе, информирует enovosty.com/news.

В целом Европа намерена к 2030 году поэтапно отказаться не только от угля, но и от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные АЭС, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров. И все это с помощью ВИЭ.

Самые высокие доли выработки ветровой и солнечной энергии сегодня зафиксированы в таких странах:
Дания (61%),
Ирландия (35%),
Германия (33%)
Испания (29%).

В прошлом месяце лидеры стран ЕС достигли соглашения о сокращении к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Читайте: США запускают на орбиту секретный космический самолет X-37B


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 757

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Технический «развод»: за что мы платим, покупая бытовую технику
Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев
Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»
Все статьи





Читайте также

США запускают на орбиту секретный космический самолет X-37B
 Нидерланды строят «солнечные острова» для борьбы с повышением уровня моря
Германия впервые получила большую часть энергии из «зеленых» источников
 В Украине планируют втрое снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС и ВЭС
В Украине снизят «зеленые» тарифы для частников с ветровыми и солнечными электроустановками
 Пакистан начал принимать меры для активизации производства солнечной энергии
Найден новый способ превращения солнечного света в топливо (ФОТО)
 На территории Чернобыльской зоны будут добывать солнечную энергию

Армия

Гаубица 122 мм Д-30
Снайперская винтовка «Аскория»
Самолет McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle (США)
Зенитный ракетный комплекс Skyguard-Sparrow (Швейцария)
Вся армия    >>

Персоны

Огневич
Злата
Михельсон
Леонид
Богдан
Андрей
Насиковский
Андрей
Владимирович
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, когда в Украину придет настоящая весна (9905)

Аби "за порєбриком" зрозуміли: "Білу книгу" української розвідки, яка розлютила Кремль, переклали російською (8676)

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (8033)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help




bigmir)net TOP 100

 