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Как пилоты-инструкторы ВВС США готовят пилотов мирового уровня (ФОТО)

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Каждый год военно-воздушные силы превращают сотни офицеров в пилотов, а пилоты-инструкторы передают им свои знания.

Работа пилота-инструктора ВВС США заключается в том, чтобы сделать из любого офицера летчика мирового класса. Пилоты-инструкторы играют значительную роль не только в ВВС, но и в министерстве обороны в целом, информирует enovosty.com/news.

На базе ВВС Columbus более 300 пилотов-инструкторов отвечают за выпуск около 350 студентов-пилотов в год по таким программам, как специальная подготовка пилотов, ознакомление с основами истребителей и программа авиационного лидерства.

После отбора на должность инструктора-пилота пилоты тренируются четыре-пять месяцев на Объединенной базе в Сан-Антонио-Рандольф, штат Техас. В Pilot Instructor Training (PIT) пилоты-инструкторы сертифицируются для обучения определенной тактике полетов на T-6 Texan II, T-38 Talon или T-1 Jayhawk.

Пилоты, которые летали на грузовых или самолетах-заправщиках, могут быть инструкторами на Т-1 или Т-6, а пилоты, которые летали на истребителях и бомбардировщиках, могут быть инструкторами на Т-38 или Т-6.

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Майор Джошуа Эльмсхаузер, пилот-инструктор 48-й летной учебной эскадрильи T-1, сказал, что обучение на инструктора было интересным и удобным. До того, как стать инструктором, Эльмсхаузер летал на Stratotanker KC-135, который очень похож на Т-1.

Ястреб T-1A

Jayhawk T-1A на учебной миссии около базы военно-воздушных сил Рэндольфа, Техас.

«Я летал на КС-135, и у него было много общего с Т-1, но вы не поймете этого, пока не вернетесь с КС-135 обратно на Т-1. Это была хорошая программа для меня, и я готов приехать сюда снова учить студентов летать».

KC 135 Stratotanker F 16 Боевой сокол, заправка

KC-135 заправляет F-16

Эльмсхаузер был пилотом-инструктором в Columbus AFB в течение 4,5 лет. Со времени его пребывания в ВВС он сказал, что учебная миссия в ВВС Columbus и наблюдение за тем, как студенты достигают возможности летать, были наиболее полезным аспектом его карьеры.

«Я бы не выбрал другое задание, потому что считаю его очень полезным», — сказал Эльмсхаузер. «Я думаю, что учебный опыт для меня — это самая полезная работа, которую я имел».

ВВС Т-38 Талон

US Air Force T-38C Talons, предназначенный для 560-й летной учебной эскадрильи на совместной базе в Сан-Антонио-Рандольф, во время учебного полета над районом военных действий в южном Техасе, 19 декабря 2019 года.

По словам лейтенанта Томаса Бакли, 37-го пилота-инструктора FTS T-6, обычный учебный день включает в себя предоставление учащимся официального задания, которое включает определение погоды на день, уведомления с различных аэродромов и общий план на день.

Летчик-инструктор ВВС

Лейтенант Томас Бакли, пилот-инструктор 37-й летной учебной эскадрильи, собирает снаряжение перед отправкой на линию полета на авиабазе Колумбус, Миссисипи, 24 января 2020 года.

«Оттуда вы сообщаете о предстоящих полетах, летите, а затем возвращаетесь и разбираете свой полет», — сказал Бакли. «Весь процесс занимает от 2,5 до 3 часов».

Бакли сказал, что подведение итогов может быть самой важной частью для пилота-инструктора и студентов. Во время разбора пилоты-инструкторы выясняют, что происходило во время полета, и определяют области прогресса.

Команда пилотов-инструкторов состоит не только из пилотов, которые летали в течение нескольких лет. ВВС настолько уверены в своем учебном процессе, что берут пилотов, недавно закончивших SUPT, и превращают их в пилотов-инструкторов.

Летчик-инструктор ВВС

Выпускники специализированного курса подготовки пилотов 20-06/07 хлопают в ладоши, выражая признательность пилотам-инструкторам 14-го учебного крыла на базе ВВС Columbus, Миссисипи, 27 января 2020 года.

Летчик-инструктор ВВС T-6 Texan II

Лейтенант Рафаэль Гальвоа, пилот 37-й летной учебной эскадрильи, и лейтенант Томас Бакли, пилот-инструктор FTS, проводят предполетные проверки на T-6 Texan II на базе ВВС Columbus, Миссисипи, 24 января 2020 года.

Пилоты-инструкторы могут прибыть из любой точки ВВС. Они также могут быть с разных планеров, с различным уровнем опыта.

Этот переход непосредственно от ученика к пилоту-инструктору может быть трудным.

Летчик-инструктор техасских ВВС Т-6

T-6 Texan II взлетает с линии полета вместе со студентом-пилотом и инструктором на базе ВВС Колумбус, Миссисипи, 27 января 2020 года.

«Переход определенно интересен», — сказал Бакли. «Некоторые из моих первых полетов в T-6, когда я был студентом, были с майорами и подполковниками, которые были инструкторами. Динамика совершенно иная, потому что теперь я рассматриваюсь как сверстник с крыльями, а не студент».

Бакли сказал, что в обычный день он совершает один-два вылета на Т-6 с разными студентами-пилотами.

Пилот-инструктор FAIP и T-6, лейтенант Александра Тейлор из 37-й FTS, сказала, что с тех пор, как она здесь, наблюдать за развитием студента-пилота в течение года в SUPT может быть очень приятно.

ВВС Т-38 Талон

«Для некоторых это первый раз, когда они летали на самолете», — сказала Тейлор. «Мы с самого начала учим их, как летать на Т-6 и военном самолете. Видеть, как они двигаются вперед и получают крылья на грудь, действительно здорово».

Хотя в большинстве случаев это очень полезная работа, опыт пилота-инструктора также сопряжен с трудностями. Тейлор сказала, что одной из самых больших корректировок является развитие ее стиля преподавания.

Летчик-инструктор ВВС

«Все учатся по-разному», — сказала она. «Так что научиться учить по-разному — тоже непросто».

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 56

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