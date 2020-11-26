В Германии сотрудники Amazon готовятся к забастовке в ​​«Черную пятницу»

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В Германии профсоюз Verdi призвал рабочих устроить трехдневную забастовку

В Германии профсоюз Verdi призвал рабочих семи немецких складов Amazon устроить трехдневную забастовку, которая совпадет с распродажей товаров в ​​«Черную пятницу» 27 ноября. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Профсоюз Verdi требует повышения оплаты сотрудников Amazon и улучшения условий труда. Профсоюз Verdi организовывает забастовки на Amazon с 2013 года. В последний раз акция протеста состоялась во время рекламной акции Prime Day.

В ответ на действия профсоюза представитель Amazon сообщил, что компания предлагает «отличную» заработную плату с льготами и хорошими условиями труда.

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Представители профсоюза Verdi говорят, что из-за пандемии нагрузка возросла, а зарплаты остались прежними. Кроме того появился риск заболеть COVID-19, что требует дополнительной защищенности рабочих.