Пандемия COVID-19: детство на паузе (ФОТО)

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Детство на паузе во время пандемии коронавируса: каждый ребенок переживает это по-своему.

Цао Цзюньцзе позирует фотографу с двухмесячным ребенком в защитной капсуле, которую он создал сам. Жилой комплекс в Шанхае, Китай, 25 марта 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Дана Баер и ее сын Джейкоб Баер желают Эвери Слуцкому счастливого шестилетия прямо из их автомобиля во время празднования дня рождения. Они поддерживают социальную дистанцию ​​в Уэст-Блумфилде, штат Мичиган, 24 марта 2020 года.

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Закрытая детская площадка. Сиэтл, штат Вашингтон, 24 марта 2020 года.

Дети смотрят в окно своего дома на пустынную улицу в Нью-Рошель, Нью-Йорк, 20 марта 2020 года.

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Ребенок, одетый в защитную маску, использует дезинфицирующее средство для рук в детском центре Stella Kids, Токио, Япония, 5 марта 2020 года.

Ребенок в защитной маске замечен на железнодорожной станции в Сяньнине провинции Хубэй, Китай, 25 марта 2020 года.

8-летняя Молли Магуайр измеряет расстояние между фишками во время выполнения упражнения по математике. Она изучает, как рассчитать площадь различных форм. Штат Мичиган, 24 марта 2020 года.

Ша Цзе, 10-летний ученик начальной школы, посещает онлайн-занятия по китайскому языку, сидя дома в Шанхае, Китай, 3 марта 2020 года.

4-летняя Ида в своем доме в Брюсселе, Бельгия, 19 марта 2020 года.

Студент смотрит на баскетбольную площадку в Найроби после того, как правительство Кении отменило уроки в школах, 16 марта 2020 года.

Член медицинской бригады проверяет температуру ребенка на контрольно-пропускном пункте на окраине Духука, Ирак, 2 марта 2020 года.

Мумбаи, Индия, 17 марта 2020 года.

Ребенок, одетый в костюм Супермена, идет по улице в Казальпустерленго, Италия, 26 февраля 2020 года.

Сирийская женщина-беженка надевает маску на мальчика в районе аль-Ваззани, на юге Ливана, 14 марта 2020 года.

Источник: Reuters