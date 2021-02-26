В Индии ужесточают контроль над социальными сетями, — Associated Press

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В Индии ужесточают контроль над социальными сетями на фоне отказа Twitter поддерживать правительство при освещении массовых протестов фермеров

В Индии ужесточают контроль над социальными сетями. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Министерство информационных технологий заявило, что новые правила требуют от социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, быстро удалять контент, который власти считают незаконным. Новые правила также требуют от социальных сетей помощи в расследованиях, проводимых правоохранительными органами Индии.

Приложения по обмену сообщениями также должны раскрывать правительству первоисточник любой «вредной информации». Не сразу стало ясно, будет ли это означать, что платформы обмена сообщениями, такие как WhatsApp, Signal и другие, должны будут взламывать шифрование. Новые также будут применяться к цифровым платформам, таким как Netflix и Amazon Prime.

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Напомним, Twitter оказался в противостоянии с властями в начале этого месяца, когда он отказался выполнить распоряжение правительства об удалении некоторых учетных записей, в частности, учетных записей новостных организаций, журналистов, активистов и политиков, сославшись на «принципы защиты свободы слова»» Правительство заявило, что в учетных записях использовались провокационные хэштеги для распространения «дезинформации» о массовых протестах фермеров.

Действия Twitter, похоже, разозлили правительство Моди, которое на протяжении многих лет стремилось усилить контроль над социальными сетями, особенно Twitter и Facebook. Он направил Twitter уведомление о несоблюдении законодательства и пригрозил должностным лицам штрафом и тюремным заключением на срок до семи лет за нарушение приказа.