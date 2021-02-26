Сеть взорвало видео, как бабушка смело расправилась с вором (ВИДЕО)
Сеть поразило видео, как бабушка не растерялась и смело расправилась с вором
В Австралии камера наблюдения запечатлела пожилую женщину, преследующую мужчину, который украл ее сумочку в пабе. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.
На видео женщина без обуви бежит вслед за мужчиной, который, как сообщается, вырвал сумочку из ее рук в таверне Pimpama на Золотом побережье.
Пожилая женщина догнала вора, схватила его за плечи, бросила на землю и забрала сумочку
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Затем камера наблюдения зафиксировала мужчину, который пытался забрать сумочку. Выиграв битву, пожилая женщина схватила сумку и пошла обратно в паб. А грабитель уехал на белом грузовике.