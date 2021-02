Байден в годовщину оккупации Крыма сделал важное для Украины заявление

США будут вместе с Украиной противостоять агрессии России

Соединенные Штаты Америки никогда не признают оккупацию украинского Крыма! С таким важным для Украины заявлением выступил американский президент Джо Байден в годовщину нападения Российской Федерации на крымский полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, информирует enovosty.com/news.

Байден заявил о том, что в «эту мрачную годовщину в Штатах подтверждают истину о том, что Крым был, есть и будет частью Украины. Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию. Глава Белого дома также отметил, что семь лет тому Россией было нарушено международное право и те нормы, по которым живут современные страны. Вашингтон с начала конфликта был на стороне Украины и будет придерживаться этой позиции и в дальнейшем.

Statement by @POTUS Biden on the Anniversary of Russia’s Illegal Invasion of Ukraine:https://t.co/H6PgnBhzCE

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 26, 2021

