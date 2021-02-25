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В Италии власти встали на защиту сотрудников компаний по доставке еды

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В Италии власти встали на защиту сотрудников компаний по доставке еды, требуя предоставить им хорошие велосипеды и соцпакеты

В Италии власти встали на сторону сотрудников компаний по доставке еды, многие из которых являются иммигрантами и с которыми обращаются как с рабами. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Прокуроры Милана заявили, что четырем крупным компаниям по доставке в Италии было дано 90 дней на то, чтобы улучшить отношение к своим сотрудникам, включая предоставление им безопасных велосипедов, компенсацию за несчастные случаи, обучение и другие социальные гарантии. Власти уже оштрафовали компании на 733 млн евро (880 млн долл).

В Италии власти встали на защиту сотрудников компаний по доставке еды

Итальянское информационное агентство LaPresse сообщило, что три из четырех крупнейших компаний уже сделали официальные заявления, в которых выражали удивление и утверждали, что они предлагают своим сотрудникам гибкость и безопасность.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 59

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