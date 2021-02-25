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Северная Корея и Иран работают вместе над разработкой баллистических ракет, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » Северная Корея и Иран работают вместе над разработкой баллистических ракет, - Fox News
 
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Северная Корея и Иран работают вместе над разработкой баллистических ракет большой дальности

В случайно обнародованной информации из отчета комитета Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи говорится, что Северная Корея и Тегеран снова работают вместе … над разработкой баллистических ракет большой дальности. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Ранее информагенство Bloomberg News уже сообщало, что северокорейские ученые работают в штаб-квартире космической программы Ирана. Кроме того, все знают, что иранские ученые присутствовали на ядерных испытаниях Северной Кореи на фоне обмена технологиями при производстве ядерных боеголовок.

Профессор Юн назвал Пхеньян «домашним складом» иранской ракетно-ядерной программы. «Мы знаем, что Северную Корею и Иран объединяют общие факторы или идеологическая враждебность по отношению к Соединенным Штатам», — говорит он. Иран назвал эту информацию «ложной и сфабрикованной»,


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 73

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