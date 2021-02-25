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Путин-Франкенштейн: Ёлкин разгадал тайну новой политсилы в РФ

Главная » Последние новости » Новости мира » Путин-Франкенштейн: Ёлкин разгадал тайну новой политсилы в РФ
 
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Три российские партии: "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду" объединились и провели свой первый съезд.

В год выборов в Госдуму неожиданно появилась партия «Справедливая Россия — За правду». Известный российский художник Сергей Елкин показал, кто на самом деле стал творцом союза Миронова, Прилепина и Семигина, информирует enovosty.com/news.

Путин-Франкенштейн: Ёлкин разгадал тайну новой политсилы в РФ

Напомним, писатель-террорист Прилепин заявил на Востоке Украины воевал на стороне боевиков. Более того, он заявил о том, от действий его батальона погибло наибольше украинских бойцов на Донбассе. При этом боевик убежден, что «никто и никогда не посадит его в тюрьму».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 192

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