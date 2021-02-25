«Наше терпение не безгранично»: США сделали заявление по Ирану

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Представитель Госдепартамента США сказал, что Соединенные Штаты не будут ждать вечно решения Ирана о сокращении обогащения урана до лимита, установленного в ядерном соглашении 2015 года

Иран сократил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заблокировав инспекции ядерных объектов. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Иран неоднократно требовал, чтобы Соединенные Штаты сначала ослабили санкции, а потом их отменили. «Как бы они ни верили, что США должны сначала отменить санкции, этого не произойдет», — сказал официальный представитель США. Если Иран хочет, чтобы Соединенные Штаты возобновили соблюдение соглашения, «лучший и единственный способ — это сесть за стол переговоров, где эти вещи будут обсуждаться», — сказал чиновник.

Один из дипломатов сказал, что нынешняя политика заключается в том, чтобы обсуждать, но избегать любых действий, которые могут закрыть дипломатическое окно. «Мы должны действовать осторожно», — сказал дипломат.

На прошлой неделе Иран сократил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заблокировав инспекции ядерных объектов. В отчете наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности также говорится, что Иран начал обогащение урана до 20%, что значительно превышает лимит, установленный в ядерном соглашении 2015 года. А верховный лидер Ирана сказал, что Тегеран может перейти на 60%, если пожелает, что приблизит его к чистоте 90%, необходимой для изготовления атомной бомбы.

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В среду представитель Госдепартамента сказал, что Соединенные Штаты не будут ждать вечно. «Наше терпение не безгранично», — сказал чиновник.