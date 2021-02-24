По Китаю прокатилась волна патриотизма

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Волна патриотизма прокатилась по Китаю после того, как солдаты Народно-освободительной армии (НОАК), погибшие в столкновениях в долине Галван с Индией в июне прошлого года, были похоронены.

После того, как останки четырех мучеников из НОАК были доставлены в их родные города на военно-транспортном самолете Y-20, местные органы власти в провинциях Фуцзянь Восточного Китая, Хэнань Центрального Китая, Ганьсу и Шаньси на северо-западе Китая провели церемонии похорон четырех мучеников, сообщает Global Times.

Пекину потребовалось восемь месяцев, чтобы «признать» потерю четырех солдат, когда они сражались на Линии фактического контроля (ЛВК) в Ладакхе. Тяжело ранен был и командир полка, информирует enovosty.com/news.

Тогда Индия сообщила, что во время столкновений она потеряла 20 своих солдат. Все это позиционируется как самый смертоносный конфликт в этом районе за более чем четыре десятилетия. Тогда в Нью-Дели заявили, что ожесточенное столкновение привело к «жертвам с обеих сторон».

С тех пор, как Китай сделал разоблачения на Weibo, китайском эквиваленте Twitter, начался разгул хвалы, гнева и горя. Хотя большинство сообщений были положительными, власти задержали троих из тех, кто «оскорблял» солдат НОАК.

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Среди арестованных был Цю Цзымин известный в сети как Лабисиаоцю. Он журналист-расследователь, ранее работавший в The Economic Observer. В сообщениях своим 2,5 миллионам подписчиков на Weibo он предположил, что число погибших было бы выше. Он также спросил, почему объявление делалось так долго. Он написал, что быстрое заявление Индии предполагает, что, «по мнению Индии, они выиграли и заплатили меньшую цену».

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В субботу в заявлении полиции Нанкина говорится, что он был арестован за «разглашение ложной информации и очернение четырех погибших героев и одного раненого во время незаконного проникновения индийских вооруженных сил».

Аккаунт Цю в социальных сетях также был впоследствии заблокирован.

Китайская государственная телекомпания CCTV также поделилась впечатляющим видеороликом о бое в июне 2020 года. На нем показаны индийские войска, идущие вброд через реку к китайским солдатам в бесплодных и покрытых льдом горах Каракорум. Поскольку двустороннее соглашение запрещает использование оружия обеими сторонами, жестокие столкновения вдоль плохо обозначенной границы обычно происходят с дубинками и камнями.