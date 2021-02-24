Китай призывает США «объединить усилия» для восстановления торговли, — Associated Press

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Министр торговли Китая призывает США к «совместным усилиям», чтобы «вернуть двусторонние экономические и торговые отношения в русло сотрудничества».

Министр торговли Китая Ван Вентао призвал Вашингтон к «совместным усилиям» по восстановлению торговли. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В то же время, Ван Вентао не представил конкретных предложений относительно того, когда могут возобновиться переговоры о прекращении тарифной войны или какие уступки может предложить Пекин. «Сотрудничество — это единственно правильный выбор», — сказал Ван Вентао.

Ван сказал, что надеется на «совместные усилия», чтобы «вернуть двусторонние экономические и торговые отношения в русло сотрудничества».

Ситуация во внешней торговле Китая «тяжелая и сложная», — сказал Ван. Он сказал, что Пекин запускает электронную торговлю и другие инициативы для стимулирования продаж. В центре внимания будут проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь» по строительству портов, железных дорог и другой инфраструктуры, связанной с торговлей.

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