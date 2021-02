Германия оснастит свои танки Leopard-2 израильской системой Trophy

Министерство обороны Израиля подтвердило во вторник, что Федеральное министерство обороны Германии подписало межправительственное соглашение (G2G) о поставке разработанной Израилем системы активной защиты Trophy для их парка основных боевых танков Leopard-2.

В рамках соглашения Rafael Advanced Defense Systems поставит систему активной защиты Trophy (ADS) для оснащения 17 танков Leopard-2. Системы будут поставлены в течение следующих нескольких лет, информирует enovosty.com/news.

Ожидается, что подразделение-бенефициар будет готово к боевым действиям к 2023 году и присоединится к развертыванию Германии в Совместной оперативной группе очень высокой готовности НАТО (VJTF).

Как уже отмечалось, бундесвер Германии имеет 328 танков Leopard 2 трех типов — 2A6, 2A6M, 2A7, и Rafael ожидает, что Германия также закупит дополнительные системы Trophy для оснащения большего количества своих танков Leopard2.

Система Trophy создает вокруг автомобиля пузырь нейтрализации. Она быстро обнаруживает, классифицирует и устраняет все известные угрозы, включая безоткатные винтовки, ПТУР, противотанковые ракеты, танковые снаряды HEAT и РПГ.

