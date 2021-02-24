Fox News: Великобритания планирует ослабить карантинные ограничения

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Борис Джонсон сообщил, что благодаря вакцинации Великобритания сможет ослабить карантинные ограничения

В Великобритании в течение двух долгих месяцев действовал жесткий локдаун. Были закрыты школы, гостиницы, магазины, а людям рекомендовали оставаться дома. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что Великобритания планирует ослабить ограничения. «Мы отправляемся в путь, который, я надеюсь и верю, является односторонним путем к свободе. И этот путь стал возможным благодаря темпам программы вакцинации», — сказал Джонсон.

Но некоторые считают, что снятие ограничений происходит слишком медленно. Найджел Фарадж написал в Твиттере: «Пройдет 3 месяца, пока мы сможем выпить в пабе. Это свобода в черепашьем ритме».

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Напомним, в Великобритании зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 в мире — 180 смертей на 100 000 человек, в то время, как, например, в США зафиксировано 151 смертный случай на 100 000 человек.