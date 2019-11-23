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В США во время полета загорелся двигатель самолета Boeing (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В США во время полета загорелся двигатель самолета Boeing (ВИДЕО)
 
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Во время полета с Лос-Анджелеса в Филиппины у лайнера Boeing 777 вспыхнул двигатель.

Во время рейса Лос-Анджелес — Филиппины пострадал самолет Boeing 777. У лайнера вспыхнул двигатель, информирует enovosty.com/news.

Во время этого происшествия на борту находилось 342 человека. Пассажиры были напуганы, наблюдая в окне пламя. Позже они рассказали журналистам, что ощутили во время полета четыре удара от взрывов.

После воспламенения двигателя пилоты успешно посадили самолет. Пассажиров на Филиппины отправил на другом лайнере.

На YouTube-канале ETN News также появилась видеозапись данного происшествия.

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Справка. Первый полет Boeing 777 состоялся в 1994 году. Данный самолет признан самым большим в мире двухмоторным турбовентиляторным пассажирским лайнером. Также отличительной чертой судна являются шестиколесные стойки шасси. Дальность полета Boeing 777 составляет 9,1 – 17,5 тыс. километров. Больше всего этих самолетов числится в парке аэропортов ОАЭ (158). США эксплуатируют 92 Boeing 777, а Франция – 68.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 26

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