Associated Press: Китай призывает США отменить санкции

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Министр иностранных дел Китая призывает администрацию Джо Байдена отменить санкции

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал администрацию нового президента США Джо Байдена отменить санкции и прекратить то, что Пекин считает необоснованным вмешательством во внутренние дела Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Мы знаем, что новая администрация США пересматривает свою внешнюю политику», — сказал Ван И дипломатам, ученым и журналистам на форуме Лантинга.

«Мы надеемся, что политики США будут идти в ногу со временем, откажутся от предубеждений и необоснованных подозрений», — отметил Ван И

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В своем первом выступлении на международной арене Джо Байден сказал, что США и их союзники должны «вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соревнованию с Китаем».

«Конкуренция с Китаем будет жесткой. Это то, чего я ожидаю, и это то, что я приветствую, потому что я верю в глобальную систему, над созданием которой Европа и Соединенные Штаты так усердно работали…», — сказал Байден