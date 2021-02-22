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В РФ отклонили аппеляцию Навального, — Fox News

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В РФ отклонили аппеляцию российского оппозиционера Алексея Навального

Московский областной суд отклонил апелляцию лидера российской оппозиции Алексея Навального, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Выступая перед вынесением приговора, Навальный призвал россиян выступить против Кремля, при этом цитируя как Библию, так и ссылаясь на высказывания в книге и Гарри Поттере.

В РФ отклонили аппеляцию Навального, — Fox News

Напомним, ранее суд приговорил Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения за нарушение условий его испытательного срока во время лечения в Германии.

Навальный обжаловал приговор и попросил его освободить. Судья Мосгорсуда лишь немного сократил срок наказания до чуть более 2,5 лет лишения свободы, постановив, что полтора месяца, проведенные Навальным под стражей и домашним арестом, будут зачтены в срок заключения.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 340

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