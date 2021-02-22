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Саудовская Аравия и Южная Корея будут вместе производить систему ПВО Biho II

Главная » Последние новости » Новости мира » Саудовская Аравия и Южная Корея будут вместе производить систему ПВО Biho II
 
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Компания Science Technology Саудовской Аравии объявила о партнерстве с южнокорейской Hanwha Defense, в рамках которого эта страна Ближнего Востока будет производить новую систему ПВО Biho II.

Как отмечают в компании, Science Technology будет производить последнюю версию мобильной системы ПВО Biho II, которая имеет башню с 30-мм пушкой и четыре зенитных ракетных комплекса, информирует enovosty.com/news.

Biho II — это система противовоздушной обороны нового поколения с мощным решением против всех воздушных угроз. Эта система, которая является накопленной технологией Hanwha Defense, предназначена для выполнения различных миссий в различных средах боя. Высокая маневренность и отличное время реакции Biho II не только улучшают выживаемость альянса, но также очень эффективны для противовоздушной обороны крупных объектов.

Кроме того, Science Technology сообщает, что гибридная мобильная система ПВО K30 Biho, которая имеет башню с двумя 30-мм пушками, успешно прошла зарубежные испытания в Саудовской Аравии.

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Компания Science Technology смогла наладить международные инвестиционные отношения для интеграции промышленных навыков и возможностей и передачи своих технологий в Королевство Саудовская Аравия для поддержки промышленного и военного секторов с партнерами из США, Украины, Южной Кореи и Южной Африки.

Саудовская Аравия и Южная Корея будут вместе производить систему ПВО Biho II


По материалам Defence-blog
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