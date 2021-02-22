ОПЕК прогнозирует дальнейшее сокращение добычи нефти, — Reuters

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ОПЕК в этом году прогнозирует дальнейшее сокращение добычи нефти

Нефтяные компании стран ОПЕК ожидают в этом году сокращения добычи сланцевой нефти в мире на фоне сокращения производства нефти в США, несмотря на рост цен. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

ОПЕК ожидает, что добыча сократится на 140 000 баррелей в день до 7,16 млн баррелей в сутки. Правительство США ожидает, что добыча сланца в марте упадет примерно на 78000 баррелей в день до 7,5 млн баррелей в сутки.

Прогноз ОПЕК был сделан до погодных катаклизмов в Техасе, где добывается 40% нефти в США, что привело к закрытию скважин и ограничению спроса со стороны региональных нефтеперерабатывающих заводов.

Хотя некоторые энергетические компании США в целом увеличили объем бурения, ожидается, что объем добычи будет сокращаться, поскольку компании снижают расходы, чтобы сократить долг и повысить доходность.

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