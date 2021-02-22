РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

22.02.2021 г.
12:31Associated Press: ЕС готовит новые санкции против РФ из-за Навального
11:58ОПЕК прогнозирует дальнейшее сокращение добычи нефти, - Reuters
10:56Основатель Alibaba вновь оказался под давлением китайских властей
07:38В Китае создали оригинальный автодом (ВИДЕО)
07:15В Италии собака спасла своего хозяина, который неделю лежал в горах с переломом
21.02.2021 г.
17:30Морские пехотинцы США испытают первую обновленную боевую машину-амфибию
17:27Курьез: хаски аппетитно жевал капусту и стал звездой Сети (ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

19.02.2021

МВФ оставил Украину без очередного транша: причины

МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Отработав в соответствии с нынешней модой на удаленке, миссия МВФ окончила свою работу и опять оставила Украину без очередного транша. Причина - та же, ...
18.02.2021

Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?

Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
На днях и.о. министра энергетики Юрий Витренко обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением сменить руководство «Нафтогаза» и ...
15.02.2021

Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена

Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
После задержки, вызванной непогодой на северо-востоке США, 5 февраля 2021 года новоизбранный президент США Джозеф Байден выступил с долгожданной речью, ...

Последние новости

22.02.2021 г.
12:31 Associated Press: ЕС готовит новые санкции против РФ из-за Навального
12:06 Минобороны завершает разработку ОТРК «Сапсан»
11:58 ОПЕК прогнозирует дальнейшее сокращение добычи нефти, - Reuters
11:46 Топ-5 самых харизматичных внедорожников
11:31 Вице-премьер Уруский замечен в компании Кадырова в ОАЭ, - СМИ
11:28 В США разработали мощного робота для дома (ВИДЕО)
10:56 Основатель Alibaba вновь оказался под давлением китайских властей
10:28 К Земле приближается огромный астероид размером со стадион
10:10 В США официально разрешили продавать летающие автомобили
09:56 Украинско-американская ракета «Антарес» вывела на орбиту грузовой корабль (ВИДЕО)
09:36 Стало известно, как в Украине можно бесплатно получить земельный участок
09:18 Топ-5 самых надежных автомобилей в мире
08:49 В Африке разбился военный самолет: подробности
08:28 В Украине подняли цены на проезд в пригородных маршрутках
08:03 В Днепре заметили роскошный Rolls-Royce Cullinan (ФОТО)
07:38 В Китае создали оригинальный автодом (ВИДЕО)
07:15 В Италии собака спасла своего хозяина, который неделю лежал в горах с переломом
07:00 В Украине потеплело, но ненадолго: когда придет вторая волна морозов
06:48 В Британии археологи нашли удивительные сокровища тысячелетней давности (ВИДЕО)
06:28 В Украине упростили процедуру выдачи водительских прав
06:02 В сети появилось сказочное фото замерзшего Азовского моря (ФОТО)
21.02.2021 г.
20:30 Самый маленький уборщик снега: 5-летний мальчик расчистил двор на детском электрокаре (ВИДЕО)
20:00 На выставке IDEX 2021 будет представлен Humvee NXT 360 с ракетным комплексом Javelin
19:30 В Китае построили "дом на колесах" с балконом и лифтом (ВИДЕО)
18:30 Курс биткоина может взлететь до 1 млн долларов: прогноз аналитиков
18:00 Врачи рассказали, почему умирают больные COVID-19
17:30 Морские пехотинцы США испытают первую обновленную боевую машину-амфибию
17:10 С 1 марта в Украине пересчитают пенсии: кто останется без надбавки
17:00 В Турции начались поставки модернизированных вертолетов ATAK Phase-2
16:40 Мощное землетрясение в Японии разрушило культовый гоночный трек (ФОТО)
14:05 ЧП с пассажирским самолетом в США: рассыпался прямо в воздухе (ФОТО)
13:00 В Украине хотят запретить продажу лекарств несовершеннолетним
12:00 В Великобритании собаку наградили «Орденом за заслуги»
12:00 На популярном украинском курорте до конца месяца закроют кафе и рестораны
11:17 Получилось эскимо: снег, выпавший в Саудовской Аравии, покрыл слой песка (ФОТО)
11:15 В Украине планируют отменить перевод часов на летнее и зимнее время
09:30 Непогода в США показала умение Байдена управлять страной во время стихийных бедствий
08:08 Турция построит космодром в Сомали
08:00 Мир столкнулся с новой загадкой коронавируса
07:30 В Украину идет потепление: где ждать "плюсовую" температуру
07:00 Во Львове на автомобиль обрушилась целая глыба снега (ВИДЕО)
20.02.2021 г.
21:27 США оказались на грани дефицита бензина
20:49 Азербайджан покупает турецкие крылатые ракеты класса "воздух-земля"
20:03 Неделя моды в Верховной Раде: самые яркие образы депутатов (ФОТО)
19:33 Стало известно, как будет работать льготная растаможка евроблях
18:58 "Защитить украинский народ от "зеленого" произвола и беззакония": Оксана Марченко заявила о вступлении в ряды ОПЗЖ
16:03 Обострение в регионе Южно-Китайского моря: новый инцидент в небе над Тайванем
15:20 В Португалии разрешили оплачивать коммунальные услуги криптовалютой
15:17 В Украине резко выросла смертность – Госстат
14:51 Владельцы авто в Британии получат 4 тысячи долларов в случае отказа от поездок на машине
14:38 Москва навсегда потеряла Украину, - глава МИД Кулеба
14:33 Выборы в Раду: какие партии проходят в парламент - соцопрос
14:17 В России на горно-обогатительной фабрике обрушился цех. Есть погибшие
14:06 Медведчук: власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти - официальное заявление
13:35 Илон Маск прокомментировал решение Tesla вложить полтора миллиарда долларов в биткоин
Все новости »

ОПЕК прогнозирует дальнейшее сокращение добычи нефти, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » ОПЕК прогнозирует дальнейшее сокращение добычи нефти, - Reuters
 
Печать Отправить на почту

 

 

ОПЕК в этом году прогнозирует дальнейшее сокращение добычи нефти

Нефтяные компании стран ОПЕК ожидают в этом году сокращения добычи сланцевой нефти в мире на фоне сокращения производства нефти в США, несмотря на рост цен. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

ОПЕК ожидает, что добыча сократится на 140 000 баррелей в день до 7,16 млн баррелей в сутки. Правительство США ожидает, что добыча сланца в марте упадет примерно на 78000 баррелей в день до 7,5 млн баррелей в сутки.

Прогноз ОПЕК был сделан до погодных катаклизмов в Техасе, где добывается 40% нефти в США, что привело к закрытию скважин и ограничению спроса со стороны региональных нефтеперерабатывающих заводов.

Хотя некоторые энергетические компании США в целом увеличили объем бурения, ожидается, что объем добычи будет сокращаться, поскольку компании снижают расходы, чтобы сократить долг и повысить доходность.

Читайте: Холода погнали цены на нефть вверх


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 103

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Технический «развод»: за что мы платим, покупая бытовую технику
Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев
Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Долой всеобщее полное среднее образование, назад в забитое прошлое!
Власть создала иллюзию газового «рынка», все решения принимаются исключительно в интересах монополий - Мария Яковлева
Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
Все статьи





Читайте также

Холода погнали цены на нефть вверх
 Саудиты повысили цены на нефть
"Бригады по очистке": ученые изучают возможность самовосстановления воды после разлива нефти
 Добыча нефти в РФ упала до минимума за 10 лет
Страны ОПЕК+ начали восстанавливать добычу нефти
 Саудовская Аравия заявила о возможности продлить нефтяную сделку ОПЕК+
Нефтедолларовый конвейер России умирает: Евросоюз радикально сократит закупки нефти и газа
 Урановые шахты Украины на грани катастрофы, - Der Spiegel

Армия

Пистолет «Форт-14»
Компьютеризированная система управления огнем УСУ ОБУ (UBLFDS)
Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 (Германия)
Бронеавтомобиль Mowag Duro III GMTF (Швейцария)
Вся армия    >>

Персоны

Осадчая
Екатерина
Аверин
Максим
Кульчицкий
Станислав
Бабак
Алена
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Офисе президента угодили в новый конфуз: Зеленского "отправили" в будущее (10791)

В Черновцах полицейские осуществили последнюю мечту умирающего мальчика (ВИДЕО) (8316)

Курьез: в Финляндии приобретает популярность новый вид спорта - бег в носках (6645)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help




bigmir)net TOP 100

 