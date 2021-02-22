Associated Press: ЕС готовит новые санкции против РФ из-за Навального

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Глава внешней политики ЕС Хосеп Боррелл сообщил, что Россия придерживается курса на конфронтацию с Европейским союзом

Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля рассмотрят пакет новых санкций против России из-за заключения в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Министры обсудят возможные имена российских чиновников и то, стоит ли преследовать их индивидуально или использовать новую систему мер. «Совершенно очевидно, что Россия придерживается курса на конфронтацию с Европейским союзом. В случае с г-ном Навальным имеется прямой отказ соблюдать свои обязательства, включая отказ принять во внимание решение Европейского суда по правам человека», — сказал высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррелл.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он поддерживает «введение санкций». Сообщается, что окончательное решение о введении санкций, вероятно, будет принято лидерами ЕС на саммите в Брюсселе в середине марта.