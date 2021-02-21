В Турции начались поставки модернизированных вертолетов ATAK Phase-2

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Силы безопасности Турции в среду начали получать винтокрылый аппарат ATAK Phase-2, модернизированный вариант вертолета T129 ATAK.

ATAK Phase-2 совершил свой первый полет в ноябре 2019 года. Экспортные перспективы T129 могут быть благоприятными благодаря модернизации, которая включает в себя оснащение вертолета улучшенными системами радиоэлектронной борьбы (EW), приемником лазерного предупреждения, радиочастотным глушителем, системой предупреждения о РЛС, информирует enovosty.com/news.

Исмаил Демир, глава президентства оборонной промышленности (SSB), сказал, что количество деталей отечественного производства также было увеличено с проектом модернизации.

Модернизированный вертолет ATAK должен быть доставлен в Пакистан — при условии, что Турция разработает двигатель местного производства или США разрешат экспорт двигателя CTS800-4A. Турция должна была разработать новый двигатель для 30 вертолетов Пакистана в этом году. Последнее обновление может заставить Исламабад подождать еще немного, чтобы получить вертолеты.