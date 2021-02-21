Морские пехотинцы США испытают первую обновленную боевую машину-амфибию

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BAE Systems заявила, что передала корпусу морской пехоты США первую обновленную боевую машину-амфибию (ACV) для тестирования.

Этот вариант разработан для обеспечения высочайшего уровня связи, координации и анализа на поле боя для поддержки командования и управления, информирует enovosty.com/news.

Компания BAE Systems имеет контракт на поставку двух вариантов машин морской пехоты в рамках программы семейства транспортных средств ACV: бронетранспортер ACV (ACV-P) и ACV-C.

ACV-C имеет несколько рабочих станций для морских пехотинцев для поддержания и управления ситуационной осведомленностью в боевом пространстве. Рабочие станции получают доступ к независимым сетям для расширенной цифровой связи во время движения. Эта возможность поддерживает немедленную синхронизацию информации при применении боевой мощи.

Платформа ACV была спроектирована таким образом, чтобы расти и приспосабливаться к потребностям миссий, позволяя использовать новые возможности по мере развития технологий, таких как интегрирование систем ветрогенераторов, разведки, электронных средств ведения войны, противовоздушных средств и БПЛА.

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Корпус морской пехоты и BAE Systems начали полномасштабное производство по программе ACV с подписанием контракта в декабре. В настоящее время ведутся работы по варианту ACV-30.