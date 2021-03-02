Турция разработала собственные крупнокалиберные пулеметы

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Новый крупнокалиберный пулемет отечественного производства, разработанный турецкой компанией Sarsılmaz, прошел все этапы испытаний и теперь готов к отправке в вооруженные силы.

12,7-мм крупнокалиберный пулемет SAR 762 MT имеет дальность действия 1200 метров, информирует enovosty.com/news.

«Первая партия SAR 762 MT скоро будет доставлена ​​турецким вооруженным силам. Это оружие устранит нашу зависимость от иностранцев. Мы гордимся этим», — сказал Нури Кызылтан, руководитель Sarsılmaz.

Пулемет может использоваться пехотными командами и может устанавливаться на различную бронетехнику, в том числе и на основные боевые танки. «Одна из самых важных особенностей — быстросменный ствол. Это даст возможность стрелять чаще», — сказал Кызылтан.

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