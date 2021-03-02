США ввели санкции против РФ из-за Навального, — Reuters
США ввели санкции против Российской Федерации из-за отравления Алексея Навального
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц за отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Официальные представители Госдепа, разговаривая с журналистами, сообщили, что они действуют совместно с Европейским союзом. Под санкции попали как российские чиновники, так и юридические лица. «Соединенные Штаты не стремятся перезагрузить отношения с Россией и мы не стремимся к эскалации», — сказал представитель Госдепа.
По информации корреспондента BBC Барбары Плетт Ашер, санкции коснулись семерых российских чиновников. Американские власти также ужесточили контроль над экспортом товаров для 14 компаний, которые занимаются химическим и биологическим производством. Список физических и юридических лиц, попавших под санкции, не обнародован.
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