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Налог для сверхбогатых: американцев заставят платить многомиллиардные налоги

Главная » Последние новости » Новости мира » Налог для сверхбогатых: американцев заставят платить многомиллиардные налоги
 
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Группа американских сенаторов во главе с Элизабет Уоррен предложила ввести в стране налог для сверхбогатых. Для миллиардеров в США инициатива может обернуться многомиллиардными ежегодными налоговыми отчислениями.

Об этом пишет Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

Сенаторы предлагают заставить платить налог в размере 2 процентов все домохозяйства с совокупным годовым доходом в диапазоне от 50 миллионов до 1 миллиарда долларов. Если доход превышает 1 миллиард долларов, то придется уплатить налог в размере 3 процентов. По мнению авторов инициативы, подобные сборы сделают экономику более справедливой и позволят казне собрать дополнительно около 3 триллионов долларов налогов в течение 10 лет.

«Влиятельные и ультрабогатые американцы подмяли под себя законы настолько, что для 0,1 процента населения с самыми высокими доходами действует налоговая ставка ниже, чем для 99 процентов оставшихся налогоплательщиков. И это при том, что состояние миллиардеров за период пандемии увеличилось на 40 процентов», — сказала Уоррен.

Между тем Bloomberg подсчитало, что в случае принятия закона 100 богатейшим американцам пришлось бы выплатить 78 миллиардов долларов налогов в 2021 году. Основателю Amazon и самому состоятельному человеку планеты Джеффу Безосу нужно было бы заплатить по меньшей мере 5,4 миллиарда долларов, главе Tesla Илону Маску, занимающему вторую строчку рейтинга Bloomberg Billionaires Index, — 5,2 миллиарда долларов, основателю Microsoft и третьему богатейшему человеку в мире Биллу Гейтсу — 4 миллиарда долларов.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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