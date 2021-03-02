ЕС недоволен действиями Польши, — Associated Press

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ЕС требует от Польши отменить новые правила о назначении судей, поскольку они игнорируют принцип "верховенство права"

Верховный суд Европейского союза постановил, что новые польские правила о назначении судей в Верховный суд могут нарушать законы ЕС. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Постановление Верховного суда ЕС обязывает правительство Польши отменить новые правила о назначении судей и соблюдать принципы судебной независимости и права на судебную защиту. Законодательство Польши усилило политическое влияние на высший судебный орган, Национальный совет судебной власти и процедуру назначения этого органа в Верховный суд. «Постановления, «которые отменяют эффективный судебный надзор над решениями этого совета … (предлагающими) кандидатов на должность судьи в Верховном суде — могут нарушать законодательство ЕС», — говорится в постановлении Европейского суда.

«Постановление о политическом вмешательстве правительства Польши в судебную систему является конкретным доказательством того, что правительство вопиющим образом игнорирует верховенство права, несмотря на многочисленные предупреждения. Это также подрывает доверие Европы к правовой системе», — сказал член Европейского парламента Йерун Ленаерс.

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Напомним, ЕС резко критикует консервативное правительство Польши за изменения, которые оно внесло в судебную систему с момента прихода к власти в 2015 году, заявляя, что они подрывают верховенство закона в стране.