Растущая напряженность между США и Ираном: какой путь выберет администрация Байдена

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Президент Джо Байден вступает в должность на фоне растущей напряженности с противниками США по всему миру.

Если эскалация напряженности между США и Китаем еще не вызывает у вас беспокойства, значит, вы не обращали на это внимания, информирует enovosty.com/news.

Любой конфликт между двумя сверхдержавами приведет к невообразимым разрушениям — если не физическим, то хотя бы экономическим. И не забывайте: и Китай, и США обладают ядерными арсеналами.

В нашем мире, осажденном Covid, сейчас происходит много всего. Но война остается вездесущей опасностью. Антагонизм между США и Китаем — лишь один из поводов для беспокойства. Другой пример — разорванные отношения между США и Ираном.

Год назад эти страны опасно приблизились к полномасштабной войне. После того, как силы, поддерживаемые Тегераном, запустили несколько ракет по военной базе в Ираке, где размещаются американские войска, Вашингтон принял ответные меры, убив иранского генерал-майора Касема Сулеймани недалеко от аэропорта Багдада. В ответ Иран выпустил ракеты по иракским военно-воздушным базам, на которых размещены войска США.

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К счастью, более прохладные головы взяли верх, и обе стороны отошли от края пропасти. Но напряженность между США и Ираном остается высокой. В следующий раз американцам может не повезти.

Вражда между Тегераном и Вашингтоном проистекает из многих источников. Однако одна из ближайших причин проистекает из одностороннего решения администрации Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, так называемой ядерной сделки с Ираном, в рамках грубой кампании «максимального давления».

Эта кампания безнадежно провалилась, и в качестве обнадеживающего знака администрация Байдена заявила о своей заинтересованности в повторном присоединении к СВПД. Путь от стремления к успеху, вероятно, будет трудным. Но усилие необходимо.

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К сожалению, зависимость администрации Трампа от принуждения в отношениях с Тегераном укладывается в традицию американского государственного управления, которая появилась задолго до самого Трампа. После Второй мировой войны, и особенно после окончания холодной войны, череда администраций, как демократических, так и республиканских, сделала выбор в пользу силы, явной и скрытой, прямой или через посредников, чтобы укрепить глобальное превосходство США.

Трамп возродил зажигательный лозунг «Америка прежде всего». Но удержание Америки на первом месте любыми необходимыми средствами определяет сквозную линию политики США на несколько десятилетий назад. Оценка этого подхода и оценка его затрат стали неотложной задачей.

В знаменитой речи госсекретарь Джон Куинси Адамс, сын президента, которому суждено было занять Белый дом, предостерег американцев от соблазна отправиться «за границу в поисках монстров, которых нужно уничтожить».

Удовлетворение этого искушения, по мнению Адамса, значило рисковать вовлечь Соединенные Штаты, «за пределами возможностей извлечения», во все войны интересов и интриг, личной алчности, зависти и амбиций, которые принимают цвета и узурпируют стандарты свободы».

Это точно описывает ситуацию, в которой находятся сегодня Соединенные Штаты, погрязшие в бессмысленных «вечных войнах», поддерживая более 800 иностранных баз, стремясь сдержать рост Китая с помощью военного устрашения и тратя примерно триллион долларов в год на то, что широко называется национальной безопасностью, даже несмотря на то, что сотни тысяч американцев страдают от болезней. Что-то радикально не так с господствующими представлениями о безопасности.

Пришло время перемен. Америке нужна политика, делающая упор на дипломатию, способствующая мирному сосуществованию и рассматривающая военное вмешательство как действительно крайний вариант.

Президент Дуайт Эйзенхауэр однажды предупредил об опасностях «военно-промышленного комплекса». Проще говоря, оборонная промышленность — это большой бизнес. Это приносит много денег и создает рабочие места, что, в свою очередь, способствует росту лоббистской власти.

Оборонная промышленность — не единственная компания, оказывающая влияние на Вашингтон. Есть также много иностранных держав, которые поддерживают статус-кво, потому что это выгодно их собственным политическим интересам в их соответствующих регионах. У обеих групп есть огромные ресурсы для распространения и усиления влияния. Слишком часто результатом становятся ненужные конфликты или напряженность со странами — от Кубы до Ливии, от Ирака до Ирана, — которые не представляют значительной угрозы для американского народа.

Канадский миллиардер Фрэнк Джустра и американский аналитик Эндрю Басевич