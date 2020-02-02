Дешевле чем импичмент Клинтона: Сколько стоит импичмент Трампа для американской казны

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Расследование и судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа обошлись американской казне значительно дешевле, чем импичмент президента Билла Клинтона в 1994 году.

Третий судебный процесс по импичменту в истории США быстро приближается к завершению: оправдание президента Трампа практически гарантировано после того, как Сенат в пятницу отклонил просьбу разрешить показания новых свидетелей, информирует enovosty.com/news.

Согласно оценке, расследование, проведенное под руководством демократов в Палате представителей, и возможный импичмент Трампа за злоупотребление властью и препятствие Конгрессу обошлись налогоплательщикам примерно в 3,06 миллиона долларов, — сообщает FoxNews.

Эта сумма включает деньги, потраченные на зарплату 106 штатным сотрудникам конгресса из Комитета по разведке Палаты представителей, Судебного комитета и Комитета по надзору и реформам, которые работали над импичментом с 24 сентября по 13 декабря, сообщает Daily Signal . В него также включена предполагаемая почасовая оплата шести адвокатов, которые присутствовали на слушаниях.

Хотя эта цифра не включает судебный процесс в Сенате, расходы на расследование импичмента Трампа существенно ниже чем на расследование и судебный процесс над президентом Биллом Клинтоном два десятилетия назад. По данным CNN, независимое расследование дела Клинтона обошлось налогоплательщикам в 80 млн долларов в 1994 году.

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В основе дела об импичменте лежит утверждение о том, что Трамп намеренно отказал в военной помощи Украине, чтобы оказать давление на страну, для проведения расследование в отношении Джо Байдена — главного конкурента на будущих выборах президента США.

Заключительные дебаты начнутся в понедельник утром и не будут превышать четырех часов. Сенаторы планируют окончательно проголосовать в среду, 5 февраля, сразу по двум обвинениям в импичменте против Трампа: злоупотребление властью и препятствование правосудию.