Самолеты тайваньских ВВС перехватили десятки китайских военных самолетов

Министерство национальной обороны Тайваня объявило, что ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усиливают свое присутствие в «чувствительных районах» вблизи Тайваня.

За последние три дня НОАК отправила несколько десятков военных самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, информирует enovosty.com/news.

Буквально на прошлой неделе истребители ВВС Тайваня более 20 раз поднимались в воздух для перехвата китайских истребителей и самолетов-разведчиков.

На просьбу прокомментировать частоту китайских вторжений полковник Ли Чинг-ши, руководитель одного из отделов Первого тактического истребительного авиакрыла, признал, что ВВС находятся под огромным давлением, но всегда будут готовы к выполнению боевых задач для защиты воздушного пространства страны.

Между тем, Ли сказал, что Третье тактическое истребительное авиакрыло, базирующееся в Тайчжуне, развернуло еще одну эскадрилью самолетов в аэропорту Магонг в уезде Пэнху, архипелаге из 90 островов в Тайваньском проливе, чтобы оно могло немедленно отреагировать на любую активность китайских военных самолетов.

Читайте: В Китае казнили высокопоставленного чиновника Лай Сяоминя за 100 квартир и 100 любовниц

Китай не предоставил публичных объяснений того, что его самолеты делали у тайваньского побережья. Вашингтон в ответ призвал Китай прекратить давление на Тайвань и подтвердил свою приверженность демократическому острову.

Военно-воздушные силы Тайваня хорошо обучены, но у них гораздо меньше боевых самолетов, чем у Китая, и они испытывают напряжение из-за того, что в последние месяцы им почти постоянно приходилось взбираться в воздух в ответ на возросшую активность Китая возле острова.

One PLA Y-8 ASW and three US aircraft (RECCE*2, TANKER) entered #Taiwan ’s southwest ADIZ on Feb. 1, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/2Ai8isnqrf pic.twitter.com/07VlHnSQPX

Five PLA aircraft (Y-8 RECCE, J-10 and J-11) and one US RECCE aircraft entered #Taiwan’s southwest ADIZ on Jan. 31, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/lklNSARfT4 pic.twitter.com/MAZZ5xdtoO

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) January 31, 2021