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«Путина — в отставку!»: в России начались протесты и жесткие задержания после приговора Навальному (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Путина - в отставку!": в России начались протесты и жесткие задержания после приговора Навальному (ВИДЕО)
 
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Московский суд заменил политику и оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный. В соответствии с решением суда, Навальный должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

Фото: Meduza

Сторонники Навального собираются на уличные акции, в Москве — на Манежной площади, в Санкт-Петербурге — на Невском проспекте, сообщает Meduza/

На улицы российской столицы массово выходят люди, в основном — молодежь. Они скандируют :»Путин-вор», «Путина в отставку», «Россия без Путина», «Москва — выходи!»

Ближайшие к Манежной площади станции метро — «Охотный ряд», «Театральная» и «Площадь Революции» — закрыты на вход и выход, поезда проезжают их без остановок.

В Москве основная группа протестующих сейчас идет в сторону Пушкинской площади. Сама площадь, по оценке корреспондента «Медузы», «наводнена ОМОНом со всех сторон». В Москве силовики задерживают людей и бросают из в автозаки. В Санкт-Петербурге у Гостиного двора продолжаются задержания — причем в автозак отправляются даже уличные музыканты, сообщают журналисты.

Омоновец ударил журналиста:

Полицейские окружили протестующих и начали избивать их дубинками и закидывать их в служебные автобусы. Демонстранты в ответ на действия полиции поднимают руки и скандируют «Мы без оружия».

«Путина — в отставку!»: в России начались протесты и жесткие задержания после приговора Навальному (ВИДЕО)

Политики в США и Европе уже отреагировали на приговор Алексею Навальному.

США требуют «незамедлительно и без всяких условий» освободить Алексея Навального. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы снова призываем российские власти немедленно и безо всяких условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, необоснованно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания», — заявил Блинкен

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил приговор, который московский суд вынес Алексею Навальному, и потребовал немедленно освободить оппозиционера из-под стражи.

«Приговор Алексею Навальному недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения», — сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице Макрона в Facebook вечером 2 февраля.

С требованием немедленно освободить Навального также выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Путина — в отставку!»: в России начались протесты и жесткие задержания после приговора Навальному (ВИДЕО)


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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