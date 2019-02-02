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Путин заявил, что Россия также выйдет из договора о РСМД, если США сделают это

Главная » Последние новости » Новости мира » Путин заявил, что Россия также выйдет из договора о РСМД, если США сделают это
 
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Крах Договора о РСМД вызвал опасения повторения столкновения в холодной войне в 1980-х годах, когда США и Советский Союз разместили на континенте ракеты средней дальности.

Следуя по стопам США, Россия откажется от основного договора о ядерном оружии, но развернет ракеты средней дальности только в том случае, если Вашингтон тоже сделает это, заявил в субботу президент России Владимир Путин.

Президент США Дональд Трамп обвинил Москву в нарушении договора 1987 года. Трамп заявил, что США будут «двигаться вперед» с разработкой собственных вариантов военного реагирования на размещение Россией запрещенных крылатых ракет, которые могут быть нацелены на Западную Европу, информирует enovosty.com/news.

Москва решительно отвергла любые нарушения и обвинила Вашингтон в ложных нападках, чтобы оправдать свое отступление.

Крах Договора о РСМД вызвал опасения повторения столкновения в холодной войне в 1980-х годах, когда США и Советский Союз разместили на континенте ракеты средней дальности. Такое оружие было сочтено особенно дестабилизирующим, поскольку для достижения своих целей им требуется всего несколько минут, не оставляя времени на размышления, и повышая вероятность глобального ядерного конфликта из-за ложного предупреждения о запуске.

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После того, как США уведомили о своем намерении выйти из договора через шесть месяцев, Путин заявил, что Россия сделает то же самое. Он приказал разработать новое наземное оружие средней дальности, но подчеркнул, что Россия не будет размещать его в европейской части страны или где-либо еще, если только США не сделают этого.

«Мы ответим quid pro quo», — сказал Путин. «Наши американские партнеры объявили, что они приостановили свое участие в договоре. Они объявили, что будут проводить исследования и разработки, и мы будем действовать соответственно».

США обвинили Россию в разработке и развертывании крылатой ракеты наземного базирования, которая нарушает положения пакта, запрещающего производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор будет расторгнут через шесть месяцев, если Россия не примет требования США об уничтожении ракет. Союзники по НАТО решительно поддержали Вашингтон и призвали Москву спасти договор, вернувшись к его соблюдению.

Но Россия категорически отвергла заявления США о нарушении, заявив, что максимальная дальность полета ракеты, входящей в состав ракетной системы «Искандер-М», составляет 480 километров. Российские официальные лица утверждают, что заявления США о предполагаемом нарушении Россией договора были направлены на то, чтобы переложить вину за расторжение договора на Россию.

Путин утверждает, что для России нет смысла развертывать крылатую ракету наземного базирования, нарушающую договор, потому что у нее есть такое оружие на кораблях и самолетах, которое не запрещено Договором.

Путин поручил военным заняться разработкой нового наземного оружия, которое ранее было запрещено Договором.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что они будут включать в себя наземную версию корабельной крылатой ракеты «Калибр» и новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности.

Путин поручил военным убедиться, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию нового оружия не увеличивают военный бюджет.

Он также подчеркнул, что Россия не развернет такое новое оружие, если США не сделают этого.

«Россия не будет размещать оружие средней дальности в Европе или других регионах, пока подобное оружие США не появится в этих регионах», — сказал он.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 62

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