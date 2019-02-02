Над Кубой взорвался метеорит

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Кубинские власти сообщили, что в окрестностях их страны рухнул метеорит. Стремительно падая, он издавал взрывоподобные звуки.

На территорию Кубы из космоса прилетел метеорит. Заметили его в окрестностях Виньялеса, расположенного в районе Пинар-дель-Рио, информирует enovosty.com/news.

Вначале громкий взрыв космического гостя посеял среди граждан панику. Многие люди подумали, что произошла авиакатастрофа. Об этом сообщают кубинские СМИ.

На месте падения небесного гостя работают исследователи и правоохранители.

На данный момент обнаружено пару кусочков метеорита. Их размер не превышает 30 см. К счастью, во время приземления метеорит не повредил здания и не рухнул на прохожих.

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Кубинские ученые проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что на страну, вероятнее всего, приземлились сразу два метеорита. Это подтверждает министр технологии и окружающей среды Эльба Роса. Она сообщила местным СМИ, что эксперты ведут расследования упавших камней в двух местах: на западе (на территории Виньялеса) и в окрестностях Матансаса.

Изучение метеорита, а вероятно и двух, проводят специалисты Института геофизики и астрономии, а также представители офиса геологии провинции Пинар-дель-Рио.