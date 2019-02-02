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Иран изготовил новую крылатую ракету с дальностью полета 1300 км

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Иран представил новую крылатую ракету с дальностью полета 1300 км в субботу, во время празднования годовщины Исламской революции 1979 года.

Об этом сообщило государственное телевидение, информирует enovosty.com/news.

«Эта крылатая ракета за очень короткое время приходит в готовность и может лететь на малой высоте», — заявил министр обороны Амир Хатами на церемонии открытия.

Хатами сказал, что ракета класса «земля-земля», названная Hoveizeh, была из семейства крылатых ракет Soumar, которые были представлены в 2015 году.

Западные эксперты говорят, что Иран часто преувеличивает свои оружейные возможности, хотя существуют опасения по поводу его баллистических ракет большой дальности.

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Амирали Гаджизаде, глава аэрокосмического подразделения Революционной гвардии, заявил, что Иран преодолел первоначальные проблемы в производстве реактивных двигателей для крылатых ракет и теперь может производить полный спектр оружия.

Иран заявил в январе, что его заявка на запуск спутника провалилась после того, как Тегеран проигнорировал предупреждения США об избежании такой деятельности.

В прошлом месяце Вашингтон предупредил Тегеран против проведения трех запланированных запусков ракет, заявив, что он нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН, поскольку использует технологию баллистических ракет.

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Резолюция Совета Безопасности ООН, в которой закреплено ядерное соглашение Ирана с крупнейшими державами 2015 года, обязывает Тегеран на срок до восьми лет воздерживаться от работы над баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.

Иран заявляет, что его ракетные испытания не являются нарушением резолюции, и отрицает, что эти ракеты способны нести ядерные боеголовки. Ракеты являются оборонительными и используются для сдерживания.

Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в прошлом году и вновь ввел санкции в отношении Ирана, которые были сняты в соответствии с пактом в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной программы.

Вашингтон заявляет, что, хотя Иран выполнил условия, соглашение было слишком щедрым, поскольку ему не удалось обуздать иранскую программу по баллистическим ракетам или обуздать то, что Соединенные Штаты считают вмешательством в региональные дела.


Автор: Оксана Ельченко
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