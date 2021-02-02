Фемида в сапогах: Ёлкин показал, как на самом деле выглядит суд над Навальным
Оппозиционеру Алексею Навальному в России грозит реальный срок 3,5 года колонии.
Сегодня, 2 февраля, в России суд рассматривает ходатайство силовиков о замене Навальному условного срока реальным. 18 января оппозиционера, который вернулся после лечения в Германии, арестовал Химкинский суд Москвы. Своим видением российской Фемиды поделился известный художник Сергей Ёлкин:, информирует enovosty.com/news.
«Фемида слепа — но очень хорошо слышит шелест денег», — напомнили прописную истину комментаторы в facebook.
Отметим, на суде над Навальным в Москве присутствуют представители пятнадцать иностранных посольств, без Украины.
Читайте: Экс-сотрудник ЦРУ рассказал об использовании Россией страшного секретного оружия