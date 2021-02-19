У Беларуси есть только два возможных пути: либо в Европу, либо она будет аннексирована кремлевским режимом — эксперт

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22 февраля должна состояться встреча Лукашенко и Путина

Об этом пишет известный блогер Анатолий Несмиян («Эль-Мюрид»), информирует enovosty.com/news.

«Список тем, которые могут обсуждать Путин и Лукашенко, скукожился до двух возможных пунктов — либо что-то про деньги, либо что-то про аннексию Белоруссии Россией. Лукашенко уже успел заявить, что ничего просить не будет, а значит, речь может идти только об одном-единственном пункте.

Почему Путин насмерть вцепился в идею «объединения» именно сейчас, догадаться нетрудно. На поверхности лежит (хотя теперь, наверное, более правильно говорить — «лежала») идея с учреждением поста руководителя Союзного государства, что давало возможность Путину обойти известное ограничение «два срока подряд». Однако год назад что-то очень сильно изменилось, причем настолько, что пришлось срочно отряжать Терешкову с инициативой «обнуления». Что пошло не так — может, мы когда-нибудь узнаем. А может, и нет. В любом случае теперь этого ограничения нет, и как минимум 12 лет Путин после 24 года снова может цепляться за власть. Если, конечно, сумеет все это время прожить.

Однако есть и вторая причина, по которой идея Союзного государства вынужденно остается чуть ли не ключевой. Гениальная внешняя политика Путина уже привела к тому, что практически создан пояс враждебности по всему западному периметру российских границ. Да и на других границах дружелюбия не сильно больше. Единственное «окно» в Европу — это как раз Беларусь. И именно сейчас в ней происходят события, которые могут захлопнуть это окно и заколотить его гвоздями. И тут сложно ссылаться на неведомых ворогов — всю ситуацию в Беларусь привез сам Лукашенко. Стагнация под видом стабильности — это билет в один конец. Это отложенная катастрофа, и сейчас она наступает. Ее можно оттянуть, ею можно попытаться как-то поуправлять (хотя само понятие катастрофы исключает возможность по проектному ее прохождению). Но отменить катастрофу в сложившихся обстоятельствах невозможно. У Беларуси нет ни малейших шансов развернуть все «взад». Прежняя модель, основанная на «равноудаленности» Лукашенко, обанкротилась. Теперь перед Беларусью есть только два возможных пути, каждый из которых ведет к однозначной утрате суверенитета, пусть даже и в сегодняшней его версии. Выбор очевиден — либо победа оппозиции, которая неизбежно развернет Беларусь «в Европу», что по факту приведет страну в состояние большинства стран Восточной Европы, то есть, к лимитрофному состоянию. Либо Беларусь будет аннексирована кремлевским режимом с перспективами не сильно лучшими. Путинские олигархи ограбят ее ничуть не меньше, чем любые евро-американские корпорации. А то и побольше. Иллюзий по поводу путинской братвы, думаю, давно уже нет даже у самых безголовых «патриотцев».

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Понятно, что Путина интересует именно второй сюжет, где обворовывать Беларусь будут его дружки. Плюсом к этой картине идет какой-никакой, но все-таки относительно незакрытый «коридор» в Европу и двойное кольцо враждебности хотя бы в этом месте будет лишь одинарным.

Фактически Лукашенко уже банкрот, а потому вряд ли испытывает какие-то надежды на благополучное продолжение истории своего правления. Однако пытается до конца выжать из своего положения максимум возможного — то есть, гарантий отхода. Но торговать ему особо нечем. Европа рассчитывает на то, что режим обрушится (и определенные основания у такого расчета, конечно, есть — ситуация в белорусской экономике критическая, политическая стабильность осталась в прошлом, на повестке и социальная катастрофа, так как вытягивать социальные гарантии в текущих обстоятельствах скоро станет невозможно). Поэтому шантажировать Кремль Лукашенко нечем. И Кремль это знает и понимает, выдвигая свои условия.

Одним из условий был запуск конституционного процесса, который начался Всебелорусским совещанием. Оно легитимизировало сам процесс, и теперь довольно любопытно, какую конституцию напишут Лукашенко в администрации президента России. Одно понятно — эта конституция станет базой для существования Белоруссии уже в составе Союзного государства. И Лукашенко в этой конструкции места точно нет, так как он уже сделал заявление, что следующего срока для него не будет.

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При этом понятно, что Лукашенко рассчитывает на что-то очень высокое и весомое в Союзном государстве, и его пока приманивают и обещают, но с каждым разом все сильнее закрывая перед ним коридор. Какие-то гарантии он, безусловно, получит, но вряд ли достаточные, чтобы защитить своих людей (причем на Всебелорусском совещании он как раз твердо пообещал это сделать, прекрасно понимая, что без своего ресурса его съедят на раз-два).

В общем, о чем говорить Путину и Лукашенко, точно есть. Хотя в этот раз он, скорее всего, едет просто отчитываться, так как фактически он выполнил ряд условий, выдвинутых перед ним на прошлой встрече. А раз так — то придется ему получать какие-то новые. Суверенитет Беларуси уже в прошлом. Теперь Лукашенко обречен на то, чтобы выслушивать и выполнять чужие указания. Единственный выбор, который у него был — чьи именно указания. Из Кремля или из Брюсселя. Причем Брюссель заинтересованности иметь дело с Лукашенко так и не высказал. А потому и выбора-то нет», — пишет Эль-Мюрид.