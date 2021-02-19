Пандемия не закончится, пока все люди в мире не будут вакцинированы, — Меркель

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Ангела Меркель сообщила, что пандемия не закончится, пока все люди в мире не будут вакцинированы

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Германии и другим богатым странам необходимо будет предоставить развивающимся странам часть своих собственных вакцин в дополнение к деньгам, поскольку только вакцинация во всем мире положит конец пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Выступая после видеоконференции лидеров стран G7, Меркель заявила, что они не обсуждали количество вакцин, которые необходимо будет передать более бедным странам. «В своем выступлении я подчеркнула, что пандемия не закончится, пока все люди в мире не будут вакцинированы», — сказала Меркель

Меркель также отметила, что новый президент США Джо Байден укрепил международное сотрудничество.