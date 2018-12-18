The Washington Post: Российские «фермы троллей» все еще распространяют дезинформацию

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В обнародованном Оксфордским университетом и компанией Graphika отчете представлены конкретные факты действий российской «фабрики троллей», направленные на политическую дезинформацию американских избирателей

Российская широкомасштабная кампания по политической дезинформации в социальных сетях США была более масштабной, чем первоначально предполагалось: фермы троллей стремились обескуражить чернокожих избирателей и «размыть грань между реальностью и вымыслом», — сообщает The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

И российская деятельность по дезинформации до сих пор не закончилась. Фермы троллей все еще работают с целью разжигания расовых и политических разногласий в США.

Facebook, Google и Twitter отказались комментировать данную информацию.

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В отчете, подготовленном Оксфордским университетом и предприятием Graphika, подробно описываются действия россиян по отправлению сообщений различным группам избирателей с целью повлиять на решение американцев идти на выборы.

«Учитывая, что некоторые из целей российского правительства были достигнуты, представляется вероятным, что Соединенные Штаты будут продолжать сталкиваться с вмешательством России в обозримом будущем», — пишут исследователи.

Комиссия Сената расследует вмешательство России в американские выборы через социальные сети и за ее пределами в течение последних двух лет.

Председатель разведывательного комитета Ричард Берр заявил, что полученные данные показывают насколько агрессивно Россия пыталась разделить граждан США по расе, религии, идеологии и подорвать доверие к американским институтам.