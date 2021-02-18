В Великобритании путешественникам из стран «красного списка» грозит 10 лет тюрьмы, — Fox News

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В Великобритании, согласно новым правилам, путешественникам грозит до 10 лет тюрьмы

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что любой путешественник, который приедет в Соединенное Королевство из страны, включенной в «красный список», столкнется с серьезными проблемами. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Мэтт Хэнкок рассказал о новой политике, которая недавно вступила в силу.

«Мы очень серьезно относимся к людям, которые предоставляют ложную информацию…Любой, кто … пытается скрыть, что находился в стране, внесенной в «красный список» за десять дней до прибытия в Великобританию, будет приговорен к тюремному заключению на срок до десяти лет», — сказал Хэнкок

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Ранее Хэнкок заявил, что фильм «Заражение» помог ему разработать стратегию вакцинации от COVID-19