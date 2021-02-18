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В Евросоюзе рассказали, когда планируют ввести санкции против РФ из-за Навального

Главная » Последние новости » Новости мира » В Евросоюзе рассказали, когда планируют ввести санкции против РФ из-за Навального
 
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В Евросоюзе рассказали, когда планируют ввести санкции против РФ из-за заключения в тюрьму Алексея Навального

Европейский Союз планирует ввести запреты на поездки и заморозить активы российских чиновников, возможно, в преддверии саммита ЕС. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Новые санкции могут стать первыми, которые будут введены в соответствии с новыми нормами ЕС, принятыми в декабре. Многие европейские страны, включая Швецию, Германию, Францию, Польшу и страны Балтии, призвали ввести запрет на поездки российских чиновников и заморозить их активы.

«Я ожидаю, что до саммита ЕС в марте будут введены дополнительные санкции», — сказал на условиях анонимности высокопоставленный дипломат ЕС. «Санкции должны быть введены как можно скорее, иначе их влияние ослабнет», — сказал на условиях анонимности другой дипломат ЕС.

ЕС уже ввел экономические санкции против России в связи с аннексией Крыма в 2014 году. В прошлом году Евросоюз ввел запреты на поездки и принял решение о замораживании активов шести российских чиновников в связи с отравлением Навального.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 60

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