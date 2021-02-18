Турецкие дроны смогут вести автономный огонь по целям в ближайшем будущем

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Турецкие беспилотники, такие как Bayratkar и Akinci, в ближайшем будущем смогут самостоятельно вести огонь по целям.

«Мы будем использовать эти БЛА и боеприпасы, которые они несут, более эффективно», — сказал глава президентства оборонной промышленности (SSB) Исмаил Демир в интервью газете Daily Sabah. По его словам, в предстоящий период беспилотные летательные аппараты будут способны стрелять по целям самостоятельно, информирует enovosty.com/news.

Воодушевленная успехом своих беспилотников во время конфликта в Ливии и Нагорном Карабахе, Турция активизировала исследования и разработки в области дронов, включая оснащение их искусственным интеллектом, увеличением полезной нагрузки и точности наведения.

Новые дроны, которые будут поставлены турецким вооруженным силам, включают ударный дрон Akinci. По словам Демира, массовое производство Akinci UCAV уже началось, а поставки намечены на весь год. По его словам, диапазон и время, в течение которого дрон сможет находиться в воздухе, будут зависеть от систем, используемых на беспилотнике, добавив, что он будет способен нести 1,5 тонны груза.

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Akinci может летать в течение 24 часов с максимальной высотой полета 12,19 км. Akinci оснащен радаром с активной электронно-сканируемой антенной (AESA) местного производства и ракетами класса «воздух-воздух» Gökdoan и Bozdoan и может запускать несколько типов боеприпасов местного производства, в том числе противостоящие ракеты (SOM).