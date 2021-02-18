Associated Press: Премьер-министр Грузии подал в отставку из-за ареста лидера оппозиции

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за ареста лидера оппозиции

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку после решения суда, согласно которому был арестован Ники Мелиа, возглавляющий оппозиционную партию. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Георгий Гахария сообщил в телеобращении, что уходит в отставку из-за разногласий внутри его собственной команды относительно ареста председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелиа.

Гахария заявил, что арест лидера оппозиции может привести к дальнейшей эскалации политического кризиса и поставить под угрозу благополучие граждан страны.

«К сожалению, мне не удалось прийти к консенсусу со своей командой по этому вопросу. Я решил уйти в отставку», — сказал премьер.

В случае признания Мелиа виновным, ему грозит девять лет тюрьмы.