Под Киевом разбился самолет: что известно

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В Киевской области в поле упал самолет "Aviation Group"

В пятницу, 17 июля, в 16:20, около села Наливайкивка Макаровского района Киевской области в поле упал и загорелся легкомоторный самолет учебной школы «Aviation Group». Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, информирует enovosty.com/news.

Отмечается, что в салоне находилось двое людей, они выжили, их жизни ничего не угрожает.

Возгорание самолета ликвидировали спасатели. Для этого было задействовано 10 человек и две единицы техники

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Как сообщалось ранее, 11 июля рейс IndiGo из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Кашмир (Индия) попал в зону сильной турбулентности, в результате чего люди на борту закричали от ужаса и начали плакать.