«Средневековые репрессии»: в Беларуси начался судебный процесс над известным оппозиционером

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В Беларуси начался судебный процесс над оппозиционером Виктором Бабарико

В Минске начался судебный процесс над экс-руководителем Белгазпромбанка Виктором Бабарико. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Виктор Бабарико с июня находится в тюрьме по обвинению в коррупции и отмывании денег. Он отверг обвинения, заявив, что они были направлены на то, чтобы помешать ему баллотироваться на пост президента Беларуси.

57-летнему Бабарико грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его виновным. В заявлении, опубликованном перед началом судебного процесса, Бабарико осудил процесс и назвал его «средневековыми репрессиями» против оппозиции в Беларуси. Бабарико также сказал, что «для многих прошедший год был годом победы над рабством нашей собственной души».

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