Итальянский авианосец пройдет квалификационные испытания с самолетом F-35B

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Италия заказала в общей сложности 30 самолетов F-35B.

Флагман ВМС Италии, авианосец ITS Cavour (CVH 550), 13 февраля прибыл на военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния, для проведения серии операций вместе с военными активами США для получения сертификата «Готовность к эксплуатации» ВМС Италии для безопасной посадки и запуска самолета F-35B, информирует enovosty.com/news.

Находясь в Западной Атлантике, Cavour отправится к испытательной группе F-35 Joint Program Office (JPO) для проведения серии испытаний и функциональных мероприятий для создания безопасной рабочей зоны полета для короткого взлета и вертикальной посадки ( STOVL) на недавно модернизированном корабле.

Команда F-35 Pax River Integrated Test Force (ITF) с военно-морской авиабазы ​​Патаксент-Ривер, штат Мэриленд (NAS PAX River) состоит из почти 200 человек, обладающих инженерными знаниями и опытом пилотов-испытателей для проведения летных испытаний F-35B с расширением оболочки.

«Мы рады приступить к работе с моряками Cavour, и для нас большая честь внести свой вклад в достижение авианосцем стратегической цели ВМС Италии, заключающейся в том, чтобы он был готов к эксплуатации», — сказал Эндрю Маак, главный инженер-испытатель F-35 Pax River ITF.

Италия заказала в общей сложности 30 самолетов F-35B — по 15 самолетов для ВВС и ВМФ. ВМС получили два таких самолета в 2018 и 2019 годах, а ВВС доставили свой первый F-35B 22 февраля 2020 года.

Сообщается, что в ангаре Cavour будет место для десяти F-35B STOVL и еще шести, стоящих на палубе.

Длина авианосца составляет 244 метра, ширина 39 метров. Водоизмещение около 27000 тонн. В ближайшие недели авианосец завершит технические испытания, по окончании которых начнется интенсивный тренировочный период.