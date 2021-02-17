Иран испытывает новую «умную» ракету с дальностью действия 300 км

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Иран провел испытание новой "умной" ракеты средней дальности, которая может летать на расстояние до 300 км.

«Ракета подготовлена ​​к развертыванию для защиты нашей Родины. Мы стараемся, чтобы наши вооружения в этом районе, во-первых, были «умными», во-вторых, имели возможность автоматического управления и, в-третьих, имели хирургическую точность» , — заявил бригадный генерал Киюмарс Хейдари, командующий Сухопутными войсками Ирана изданию PressTV.

Место проведения испытаний командующий Сухопутными войсками не сообщил, информирует enovosty.com/news.

Хейдари отметил, что испытательные стрельбы измеряли точность удара и разрушительную силу ракеты.

В недавнем прошлом Иран представил множество новых вооружений, включая ракетные системы Bavar 373 и Khordad-3; противокорабельную ракету Zolfaqar-e Basir дальностью более 700 км; вертикально запускаемые беспилотники Sepeher, Shahab-2 и Hodhod-4; вооруженный дрон-робот наземного базирования под названием Каракал в честь вида дикой кошки, обитающей в некоторых частях Ирана; дрон-камикадзе, установленный на боевых катерах; вертолетоносец; скоростные катера и другие виды оружия.

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