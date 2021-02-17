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Fox News: Ученые ВОЗ оказались под огнем критики из-за результатов расследования по COVID-19

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Ученые ВОЗ оказались под огнем критики из-за результатов расследования о происхождении COVID-19

Группа ученых из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подвергается критике за то, что пришла к выводу, что COVID-19 вряд ли начал распространяться из лаборатории Уханя. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Критика обрушилась на ученых со всех сторон. «Китай предоставил им очень … ограниченный доступ», — сказала доктор Марти Макари из Университета Джонса Хопкинса.

Со своей стороны, команда ВОЗ назвала информацию надежной. На брифинге ученые ВОЗ заявили, что «наиболее вероятно», что коронавирус изначально начал распространяться в результате передачи от животного к человеку (возможно, от летучей мыши с рынка морепродуктов в Ухане).

Fox News: Ученые ВОЗ оказались под огнем критики из-за результатов расследования по COVID-19

Читайте: ВОЗ обнаружила в Ухане важную информацию о COVID-19

Команда ВОЗ также опровергла слухи о том, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки вируса из лаборатории. Они не только назвали это «крайне маловероятным», но и заявили, что это предположение не стоит «дальнейших расследований».

Но некоторые эксперты считают, что необходимо провести повторное расследование. «Нам необходимо будет провести надлежащее расследование», — сказала доктор Марти Макари.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

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