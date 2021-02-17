ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального, — Reuters
Команда Навального сообщила, что ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального
Команда Алексея Навального сообщила, Европейский суд по правам человека постановил освободить Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
В сообщении, опубликованном на сайте Навального, говорится, что «16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя».
Напомним, ранее сообщалось, что сторонники Алексея Навального начали применять новые форматы акций протеста, используя фонарики мобильных телефонов, ленточки и сердечки
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