ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального, — Reuters

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Команда Навального сообщила, что ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального

Команда Алексея Навального сообщила, Европейский суд по правам человека постановил освободить Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В сообщении, опубликованном на сайте Навального, говорится, что «16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя».

Напомним, ранее сообщалось, что сторонники Алексея Навального начали применять новые форматы акций протеста, используя фонарики мобильных телефонов, ленточки и сердечки

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