Дочь Путина от Кривоногих отметилась странным заявлением
Девушка сделал странное заявление об обществе богачей "Золотой миллиард"
Группа независимых журналистов «Проект» опубликовала расследование о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих, которая из уборщицы превратилась в миллионершу и обзавелась бизнес-партнерами из ближайшего окружения Владимира Путина. По словам авторов статьи, она родила президенту РФ дочь, которая «феноменально на него похожа». После этого расследования к девушке проявляют повышенное внимание. Как и к её заявлениям. В частности, на высказывание Кривоногих о коронавирусе обратил внимание Игорь Эйдман:, информирует enovosty.com/news.
«Дочь Путина от Кривоногих заговорила (лучше бы молчала): «Общество богачей «Золотой миллиард» устроило всю эту канитель с коронавирусом. Получается, что они убивают людей. Не скажу, что я за, но если обычные люди могут это делать, почему не может правительство — в разумных целях?».
Яблоко от яблони, как известно, недалеко падает. У девушки — наследственный нравственный идиотизм её отца и полный набор предрассудков, свойственных его убогой среде: конспирология, вера в теорию заговоров, в то, что не только в России, но и во всём мире у власти бандиты-убийцы и это нормально. Чикатило, наверное, тоже думал, что кругом такие же как он маньяки, только притворяются.» — написала Кривоногих.