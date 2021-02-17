Дочь Путина от Кривоногих отметилась странным заявлением

Главная » Последние новости » Новости мира » Дочь Путина от Кривоногих отметилась странным заявлением Дочь Путина от Кривоногих отметилась странным заявлением

Закрыть Отправить

Девушка сделал странное заявление об обществе богачей "Золотой миллиард"

Группа независимых журналистов «Проект» опубликовала расследование о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих, которая из уборщицы превратилась в миллионершу и обзавелась бизнес-партнерами из ближайшего окружения Владимира Путина. По словам авторов статьи, она родила президенту РФ дочь, которая «феноменально на него похожа». После этого расследования к девушке проявляют повышенное внимание. Как и к её заявлениям. В частности, на высказывание Кривоногих о коронавирусе обратил внимание Игорь Эйдман:, информирует enovosty.com/news.

«Дочь Путина от Кривоногих заговорила (лучше бы молчала): «Общество богачей «Золотой миллиард» устроило всю эту канитель с коронавирусом. Получается, что они убивают людей. Не скажу, что я за, но если обычные люди могут это делать, почему не может правительство — в разумных целях?».

Яблоко от яблони, как известно, недалеко падает. У девушки — наследственный нравственный идиотизм её отца и полный набор предрассудков, свойственных его убогой среде: конспирология, вера в теорию заговоров, в то, что не только в России, но и во всём мире у власти бандиты-убийцы и это нормально. Чикатило, наверное, тоже думал, что кругом такие же как он маньяки, только притворяются.» — написала Кривоногих.