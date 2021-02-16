Ученые доказали, что миллионы людей в мире ежегодно умирают по вине ископаемого топлива

Главная » Последние новости » Новости мира » Ученые доказали, что миллионы людей в мире ежегодно умирают по вине ископаемого топлива Ученые доказали, что миллионы людей в мире ежегодно умирают по вине ископаемого топлива

Закрыть Отправить

Согласно новому исследованию, загрязнение ископаемым топливом явилось причиной почти каждой пятой смерти в 2018 году, что побудило правительства и предприятия сделать больше для перехода на чистую энергию.

Согласно исследованию Гарвардского университета, проведенного в сотрудничестве с Университетом Бирмингема, Университетом Лестера и Университетским колледжем Лондона, в 2018 году в результате вдыхания мельчайших частиц погибло более 8 миллионов человек, информирует enovosty.com/news.

Они обнаружили, что загрязнение твердыми частицами стало причиной 18% смертей в 2018 году, что почти вдвое превышает ранее определенный уровень. В 2016 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила общее число погибших от загрязнения воздуха в 4,2 миллиона человек.

Мы уже знаем, что более девяти из 10 человек живут в районах, где уровень загрязнения воздуха превышает уровни безопасности ВОЗ. Так как же исследователи пришли к таким тревожным цифрам смертей, связанных с ископаемым топливом?

В исследовании был использован новый подход с использованием инструмента трехмерного моделирования атмосферы для определения самых высоких концентраций загрязнения мелкими твердыми частицами (PM2,5) во всем мире и объединение этих данных с более точными измерениями его воздействия.

Читайте: Ископаемое топливо проиграло, но мир этого еще не понял

Число погибших занижено

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research, не только подтвердило, что регионы с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха имеют самый высокий уровень смертности, но и обнаружило, что количество смертей в этих регионах было занижено.

Хотя Китай добился значительного сокращения загрязнения твердыми частицами — их число сократилось почти вдвое в период с 2012 по 2018 год, — страна по-прежнему демонстрирует наибольшее количество погибших (3,9 миллиона), за ней следует Индия (2,5 миллиона).

Читайте: В КГГА назвали причины высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве

Исследование показало, что без инициатив по чистому воздуху число погибших в Китае было бы еще выше. Помимо спасения 1,5 миллиона жизней в Китае, эти меры также снизили смертность от твердых частиц за пределами страны почти на миллион.

Также было показано, что в Северной Америке, Европе и Азии больше смертей от твердых частиц, чем считалось ранее. В целом, исследование показало более высокий уровень смертности среди людей, подвергшихся длительному воздействию выбросов ископаемого топлива, даже при сравнительно низких уровнях.

Переходите на чистую энергию

«Наше исследование дополняет растущее количество доказательств того, что загрязнение воздуха из-за постоянной зависимости от ископаемого топлива пагубно сказывается на глобальном здоровье», — сообщил один из авторов исследования.

«Мы не можем с чистой совестью продолжать полагаться на ископаемое топливо, когда мы знаем, что оно оказывает такое серьезное воздействие на здоровье и жизнеспособные, более чистые альтернативы», — добавил он.

Профессор Гарварда Джоэл Шварц, еще один из авторов отчета, сказал, что часто обсуждение вредных последствий сжигания ископаемого топлива сосредоточено на выбросах CO2 и изменении климата и упускает из виду ущерб здоровью от загрязняющих веществ, выбрасываемых вместе с парниковыми газами.

«Мы надеемся, что, количественно оценив последствия сжигания ископаемого топлива для здоровья, мы сможем дать четкое представление политикам и заинтересованным сторонам о преимуществах перехода на альтернативные источники энергии», — сказал он.